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07 березня 2020, 15:48 7

В Одесі "замінували" вокзали і медзклади

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07 березня 2020, 15:48 7
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Правоохоронці Одеси перевіряють повідомлення про мінування низки об’єктів
Правоохоронці Одеси перевіряють повідомлення про мінування низки об’єктів

Про це інформує Відділ комунікації поліції Одеської області, пише RegioNews.

Зазначається, що серед цих об’єктів – медичні заклади, торгівельні центри, готелі, вокзали. На місцях зараз працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки і рятувальники.


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