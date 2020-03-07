В Одессе "заминировали" вокзалы и медучреждения

Правоохранители Одессы проверяют сообщение о минировании ряда объектов

Правоохранители Одессы проверяют сообщение о минировании ряда объектов

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, пишет RegioNews.

Отмечается, что среди этих объектов - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы. На местах сейчас работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели.