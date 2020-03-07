Люди перекрили трасу Одеса - Кишинів
Протестувальники вимагають ремонту дороги
Протестувальники вимагають ремонту дороги
Про це пише RegioNews з посиланням на odessa.online
Кілька десятків людей перекрили трасу Одеса - Кишинів біля повороту до міста Біляївка. Про це повідомив журналіст Андрій Анастасов.
Люди вимагають ремонту дороги Теплодар - Біляївка - Широка балка. На трасі утворилася пробка. Протестуючі пропускають по кілька машин на годину.
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