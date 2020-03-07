Люди перекрили трасу Одеса - Кишинів

Протестувальники вимагають ремонту дороги

Протестувальники вимагають ремонту дороги

Про це пише RegioNews з посиланням на odessa.online

Кілька десятків людей перекрили трасу Одеса - Кишинів біля повороту до міста Біляївка. Про це повідомив журналіст Андрій Анастасов.

Люди вимагають ремонту дороги Теплодар - Біляївка - Широка балка. На трасі утворилася пробка. Протестуючі пропускають по кілька машин на годину.