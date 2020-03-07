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07 марта 2020, 13:38 9

Люди перекрыли трассу Одесса — Кишинёв

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07 марта 2020, 13:38 9
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Протестующие требуют ремонта дороги
Протестующие требуют ремонта дороги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на odessa.online

Несколько десятков человек перекрыли трассу Одесса — Кишинёв у поворота к городу Беляевка. Об этом сообщил журналист Андрей Анастасов.

Люди требуют ремонта дороги Теплодар — Беляевка — Широкая балка. На трассе образовалась пробка. Протестующие пропускают по несколько машин в час.


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