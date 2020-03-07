Люди перекрыли трассу Одесса — Кишинёв
Протестующие требуют ремонта дороги
Протестующие требуют ремонта дороги
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на odessa.online
Несколько десятков человек перекрыли трассу Одесса — Кишинёв у поворота к городу Беляевка. Об этом сообщил журналист Андрей Анастасов.
Люди требуют ремонта дороги Теплодар — Беляевка — Широкая балка. На трассе образовалась пробка. Протестующие пропускают по несколько машин в час.
"Укравтодор" запустил онлайн-карту автомобильных дорог
28 февраля 2020, 13:15В Тернопольской области планируют отремонтировать дорогу к границе с Румынией
28 февраля 2020, 11:23Стало известно, где в Украине начали латать ямы на дорогах раньше срока
27 февраля 2020, 10:23
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 марта 2020, 14:42В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
- 16:17 07 марта Зеленский был инициатором изоляции Скалецкой в Новых Санжарах
- 16:09 07 марта Папа Римский проведет воскресную службу в онлайн-трансляции из-за коронавируса
- 15:56 07 марта "Новоиспеченный" министр Гутцайт фигурирует в делах о хищении бюджетных средств
- 15:48 07 марта В Одессе "заминировали" вокзалы и медучреждения
- 15:15 07 марта В Черновцах опять подозрение на коронавирус
- 15:06 07 марта У следствия недостаточно оснований для предъявления подозрения Порошенко, - Чумак
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 14:42 07 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации