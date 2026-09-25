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25 вересня 2026, 11:38

П'ять команд і один майданчик: у Миколаєві пройде студентський турнір з волейболу

25 вересня 2026, 11:38
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Фото: з відкритих джерел
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У суботу, 26 вересня, у Миколаєві відбудеться студентський волейбольний турнір "Миколаївська студентська ліга". Участь у змаганнях візьмуть п'ять команд із різних університетів міста

Як передає RegioNews, захід організовують Рух Молодих "Захист Держави" спільно з ФСТ "Динамо" України.

Турнір має об’єднати студентів через спорт, командну гру та спілкування.

Учасники матимуть можливість представити свої університети, познайомитися з молоддю з інших вишів та провести час за активним відпочинком.

"Цей турнір – більше, ніж просто боротьба за бали на табло. Це чудова нагода для студентів вийти за межі аудиторій, зустрітися наживо, поспілкуватися з однолітками з інших вишів, знайти нових друзів та провести час максимально енергійно", – наголосили в ГО "Захист Держави".

Змагання розпочнуться 26 вересня о 12:00 на майданчику ФСТ "Динамо" України за адресою: вул. Спортивна, 15, Миколаїв.

Організатори запрошують усіх охочих прийти та підтримати команди.

Нагадаємо, громадська організація "Захист Держави" презентувала нову платформу для активних людей – фундаментальний інструмент для тих, хто хоче приєднатися до спільноти активних громадян.

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турнір спорт волейбол Миколаїв підтримка ГО Захист Держави громадська організація
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