П'ять команд і один майданчик: у Миколаєві пройде студентський турнір з волейболу
У суботу, 26 вересня, у Миколаєві відбудеться студентський волейбольний турнір "Миколаївська студентська ліга". Участь у змаганнях візьмуть п'ять команд із різних університетів міста
Як передає RegioNews, захід організовують Рух Молодих "Захист Держави" спільно з ФСТ "Динамо" України.
Турнір має об’єднати студентів через спорт, командну гру та спілкування.
Учасники матимуть можливість представити свої університети, познайомитися з молоддю з інших вишів та провести час за активним відпочинком.
"Цей турнір – більше, ніж просто боротьба за бали на табло. Це чудова нагода для студентів вийти за межі аудиторій, зустрітися наживо, поспілкуватися з однолітками з інших вишів, знайти нових друзів та провести час максимально енергійно", – наголосили в ГО "Захист Держави".
Змагання розпочнуться 26 вересня о 12:00 на майданчику ФСТ "Динамо" України за адресою: вул. Спортивна, 15, Миколаїв.
Організатори запрошують усіх охочих прийти та підтримати команди.
Нагадаємо, громадська організація "Захист Держави" презентувала нову платформу для активних людей – фундаментальний інструмент для тих, хто хоче приєднатися до спільноти активних громадян.