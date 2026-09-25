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25 вересня 2026, 12:17

Ворожі атаки на Одещину: загинули двоє людей, ще двоє травмовані

25 вересня 2026, 12:17
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Фото: поліція
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Кількість жертв внаслідок нічних і ранкових ударів реактивними безпілотниками по Одещині збільшилася

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужби прокуратури та поліції.

Внаслідок атаки на місці загинули 40-річна жінка та 51-річний чоловік. Постраждали ще дві людини: 18-річному юнаку надали меддопомогу на місці, 32-річний чоловік у важкому стані перебуває в лікарні.

На місцях влучань працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини росіян.

Нагадаємо, вранці 25 версня на Одещині під прицілом ворога опинився житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора. Також пошкоджені складські приміщення та два вантажні автомобілі. Повідомлялося про одного загиблого та одного постраждалого.

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