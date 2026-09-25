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25 сентября 2026, 11:38

Пять команд и одна площадка: в Николаеве пройдет студенческий турнир по волейболу

25 сентября 2026, 11:38
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Фото: из открытых источников
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В субботу, 26 сентября, в Николаеве состоится студенческий волейбольный турнир "Николаевская студенческая лига". Участие в соревнованиях примут пять команд из разных университетов города

Как передает RegioNews, мероприятие организовывают Рух Молодих "Захист Держави" совместно с ФСО "Динамо" Украины.

Турнир должен объединить студентов через спорт, командную игру и общение.

Участники смогут представить свои университеты, познакомиться с молодежью из других вузов и провести время по активному отдыху.

"Этот турнир – больше, чем просто борьба за баллы на табло. Это отличный повод для студентов выйти за пределы аудиторий, встретиться вживую, пообщаться со сверстниками из других вузов, найти новых друзей и провести время максимально энергично", – подчеркнули в ОО "Захист Держави".

Соревнования начнутся 26 сентября в 12:00 на площадке ФСО "Динамо" Украины по адресу ул. Спортивная, 15, Николаев.

Организаторы приглашают всех желающих прийти и поддержать команды.

Напомним, общественная организация "Захист Держави" представила новую платформу для активных людей – фундаментальный инструмент для тех, кто хочет присоединиться к сообществу активных граждан.

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турнир спорт волейбол Николаев поддержка ГО Захист Держави общественная организация
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