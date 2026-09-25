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25 вересня 2026, 11:23

Вбивство 16-річного підлітка в Одесі: поліція затримала 19-річного студента

25 вересня 2026, 11:23
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Фото: поліція
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Слідчі повідомили 19-річному юнаку про підозру в умисному вбивстві 16-річного жителя Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася кілька днів тому в одному із приватних будинків у Пересипському районі Одеси. Про виявлення мертвим 16-річного хлопця до поліції повідомила його мати.

Провівши комплекс слідчо-оперативних заходів, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний уродженець іншої області, який жив в Одесі та навчався в одному із місцевих вишів.

За інформацією слідства, хлопці познайомилися напередодні в одному із популярних месенджерів. Під час онлайн-спілкування підліток запропонував юнаку зустрітись в нього вдома. Пізно ввечері молодик приїхав до хлопця, вбив його, завдавши численних ударів ножем у шию, після чого втік із мобільним телефоном і ноутбуком загиблого.

Менш ніж за добу поліцейські розшукали та затримали зловмисника, а також вилучили майно потерпілого та знаряддя злочину.

Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому загрожує до 15 років увʼязнення. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини та мотиви злочину, призначена низка експертиз.

Нагадаємо, раніше на Одещині суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини. Тіло неповнолітньої виявили на смітнику в одному із сіл Ізмаїльського району.

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