РФ запустила на Україну "Іскандери", "Бандеролі" та майже 200 дронів: є влучання на 23 локаціях
У ніч на 9 вересня РФ атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", S8000 "Бандероль", а також 196 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 165 російських безпілотників різних типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.
Нагадаємо, у ніч на 9 вересня російські війська вкотре атакували столицю. Виникли пожежі у двох районах міста.
Вранці 9 вересня у Києві ворожий БпЛА влучив у 24-поверхівку: спалахнула пожежа, зруйновані стіни.