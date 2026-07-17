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17 липня 2026, 08:18

Ракетна атака на Одесу: кількість постраждалих зросла

17 липня 2026, 08:18
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Одесу вночі 17 липня зросла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Наразі відомо про 10 постраждалих, серед них є діти.

Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Одна із загиблих – жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Самі діти залишилися живими.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Одесі ввечері 16 липня. Пошкоджений триповерховий будинок та автомобілі.

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