Фото: ОВА

В ніч на 4 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складської будівлі з продуктами харчування. Пошкоджень зазнали й розташовані поруч інші складські приміщення.

Через обстріл постраждали двоє людей. Госпіталізовані чоловіки віком 29 та 41 рік. Стан одного з них медики оцінюють як середньої тяжкості, іншого – як задовільний. Постраждалим надають всю необхідну меддопомога.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу.

Нагадаємо, 3 липня російські війська завдали авіаудару по території птахофабрики у Херсонській області. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.