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04 июля 2026, 09:56

В Николаевской области маршрутка перевернулась и вылетела под грузовик: 9 погибших, 8 пострадавших

04 июля 2026, 09:56
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Фото: полиция
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ДТП произошло в субботу, 4 июля, около 7:40 на трассе М-14 между селами Красное и Нечаяно в Николаевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Маршрутка Mercedes Sprinter перевозила пассажиров из Одессы в Николаев. Предварительно установлено, что водитель допустил выезд за пределы дороги, в результате чего маршрутка перевернулась и неконтролируемо вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo.

В результате аварии на месте погибли девять человек, еще восемь получили травмы.

На месте аварии работают следователи. Патрульные регулируют движение по участку трассы и обеспечивают безопасный проезд для другого транспорта.

Правоохранители обращаются к гражданам, имеющим любую информацию об обстоятельствах этого ДТП, с просьбой сообщить ее по телефонам (050) 013-01-48 или 102.

Напомним, 30 июня на Львовщине водитель выпал из салона, когда легковушка перевернулась в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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