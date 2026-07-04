Фото: полиция

ДТП произошло в субботу, 4 июля, около 7:40 на трассе М-14 между селами Красное и Нечаяно в Николаевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Маршрутка Mercedes Sprinter перевозила пассажиров из Одессы в Николаев. Предварительно установлено, что водитель допустил выезд за пределы дороги, в результате чего маршрутка перевернулась и неконтролируемо вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo.

В результате аварии на месте погибли девять человек, еще восемь получили травмы.

На месте аварии работают следователи. Патрульные регулируют движение по участку трассы и обеспечивают безопасный проезд для другого транспорта.

Правоохранители обращаются к гражданам, имеющим любую информацию об обстоятельствах этого ДТП, с просьбой сообщить ее по телефонам (050) 013-01-48 или 102.

Напомним, 30 июня на Львовщине водитель выпал из салона, когда легковушка перевернулась в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.