В Николаевской области маршрутка перевернулась и вылетела под грузовик: 9 погибших, 8 пострадавших
ДТП произошло в субботу, 4 июля, около 7:40 на трассе М-14 между селами Красное и Нечаяно в Николаевском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Маршрутка Mercedes Sprinter перевозила пассажиров из Одессы в Николаев. Предварительно установлено, что водитель допустил выезд за пределы дороги, в результате чего маршрутка перевернулась и неконтролируемо вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo.
В результате аварии на месте погибли девять человек, еще восемь получили травмы.
На месте аварии работают следователи. Патрульные регулируют движение по участку трассы и обеспечивают безопасный проезд для другого транспорта.
Правоохранители обращаются к гражданам, имеющим любую информацию об обстоятельствах этого ДТП, с просьбой сообщить ее по телефонам (050) 013-01-48 или 102.
Напомним, 30 июня на Львовщине водитель выпал из салона, когда легковушка перевернулась в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте.