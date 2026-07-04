Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ

Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"

26 червня 2026

Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"

Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...