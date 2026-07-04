Росіяни вдарили КАБами по птахофабриці на Херсонщині: спалахнула масштабна пожежа
У пʼятницю, 3 липня, російські війська завдали авіаудару по території птахофабрики у Херсонській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а полум’я стрімко охопило виробничі будівлі.
Попри постійну загрозу повторних ворожих ударів, вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу.
На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, ввечері 3 липня окупанти вдарили по Сумах керованими авіабомбами та дронами. Серед загиблих дитина.
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