00:35  04 липня
Здешевлення чекати не варто: що буде з цінами на продукти в Україні у липні
12:30  04 липня
У Полтаві підліток "крав" залишки російського дрона для "подарунку" музею
09:30  04 липня
На Київщині група хлопців зґвалтувала неповнолітню
UA | RU
UA | RU
04 липня 2026, 10:17

Росіяни вдарили КАБами по птахофабриці на Херсонщині: спалахнула масштабна пожежа

04 липня 2026, 10:17
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У пʼятницю, 3 липня, російські війська завдали авіаудару по території птахофабрики у Херсонській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а полум’я стрімко охопило виробничі будівлі.

Попри постійну загрозу повторних ворожих ударів, вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, ввечері 3 липня окупанти вдарили по Сумах керованими авіабомбами та дронами. Серед загиблих дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Херсонська область КАБ птахофабрика
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Росіяни вдарили по підприємству на Дніпропетровщині: семеро постраждалих
04 липня 2026, 14:20
Росіяни атакували дронами Харків: згоріли 13 вантажівок, є постраждала
04 липня 2026, 13:42
Удар по Лозовій на Харківщині: у лікарні померла 10-річна дівчинка
04 липня 2026, 13:29
У Полтаві підліток "крав" залишки російського дрона для "подарунку" музею
04 липня 2026, 12:30
ДТП із маршруткою на Миколаївщині: кількість загиблих зросла до 12, шестеро постраждалих
04 липня 2026, 12:26
Російські дрони вдарили по газовидобувному об’єкту на Полтавщині: підприємство зупинило роботу
04 липня 2026, 11:52
Сили оборони уразили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
04 липня 2026, 11:31
Ворожий безпілотник атакував підприємство на Полтавщині
04 липня 2026, 10:57
РФ завдала ракетного удару по продуктових складах на Одещині: є постраждалі
04 липня 2026, 10:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Віталій Портніков
Всі блоги »