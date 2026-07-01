Смертельна ДТП на Львівщині: водій випав із салону, коли легковик перекинувся у кювет
ДТП сталася 30 червня близько 16:10 в одному з сіл Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Opel Zafira не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого легковик з’їхав з дороги у кювет, де перекинувся – під час цього чоловік випав з салону.
Від отриманих травм 48-річний мешканець району помер на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 21-річному водію BMW, який влаштував масштабну аварію у Подільському районі Києва, повідомили про підозру. У молодика немає водійського посвідчення, надавати будь-які свідчення він відмовився. Внаслідок ДТП загинула 51-річна водійка одного з авто, постраждала пасажирка BMW.
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