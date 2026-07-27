На Херсонщині судитимуть колишнього працівника рибоохорони за роботу на окупантів
Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораційної діяльності
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Слідством встановлено, що до початку повномасштабного вторгнення РФ обвинувачений працював головним державним інспектором відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Миколаївській області.
Під час тимчасової окупації Херсона він добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою та обійняв посаду "начальника Департаменту рибальства та аквакультури" у незаконно створеному "Міністерстві сільського господарства та рибальства Херсонської області".
На займаній посаді обвинувачений виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, забезпечуючи діяльність незаконного органу влади, створеного державою-агресором на тимчасово окупованій території.
Наразі чоловік перебуває у розшуку, судитимуть його заочно.
Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.