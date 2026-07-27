На Херсонщині судитимуть колишнього працівника рибоохорони за роботу на окупантів

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораційної діяльності

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Слідством встановлено, що до початку повномасштабного вторгнення РФ обвинувачений працював головним державним інспектором відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Миколаївській області.

Під час тимчасової окупації Херсона він добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою та обійняв посаду "начальника Департаменту рибальства та аквакультури" у незаконно створеному "Міністерстві сільського господарства та рибальства Херсонської області".

На займаній посаді обвинувачений виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, забезпечуючи діяльність незаконного органу влади, створеного державою-агресором на тимчасово окупованій території.

Наразі чоловік перебуває у розшуку, судитимуть його заочно.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.