Прикордонники "рознесли" гармату росіян

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Військові прикордонної бригади "Гарт" продовжують нищити ворожу техніку на Південно-Слобожанському напрямку. Захисники показали відео, як вони накривали окупантів вогнем

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Українські військові завдали удари по замаскованій у лісосмузі ворожій гарматі, складу паливно-мастильних матеріалів та транспортних засобах, які використовувалися для підвезення особового складу та боєприпасів.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.