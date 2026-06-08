Фото: поліція

Подія сталася у неділю, 7 червня, близько 22:00 в селі Мар’янівка Хмельницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Рухаючись на електросамокаті, 13-річний підліток не впорався з керуванням та впав, внаслідок чого отримав тяжкі травми.

Хлопця госпіталізували до міської дитячої лікарні. Наразі він перебуває в реанімації.

За даним фактом відкрито провадження за ст. 291 КК України (порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух).

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Поліція закликає батьків відповідально ставитися до безпеки дітей, які катаються на велосипедах чи електросамокатах. Нагадують, що життя неповнолітніх – це насамперед відповідальність дорослих.

При купівлі такого транспорту необхідно подбати про шолом, наколінники, налокітники та світловідбивні елементи, адже вони здатні вберегти від тяжких травм. Також важливо постійно пояснювати дітям правила дорожнього руху та контролють місця для катання.

Поліцейські закликають не нехтувати безпекою дітей, адже це може врятувати їм життя.

Нагадаємо, 20 травня на Львівщині 10-річний хлопчик потрапив до лікарні після падіння з електросамоката. Його госпіталізували до лікарні.