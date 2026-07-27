Окупанти вдарили FPV-дроном по автівці комісії "єВідновлення"у Слов'янську

Фото: Вадим Лях

У Слов’янську російський FPV-дрон влучив у автомобіль, у якому їхала комісія, яка працює за державною програмою “єВідновлення”, на огляд постраждалого будинку

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews .

"Комісія з єВідновлення їхала на огляд постраждалого будинку в мкр-ні Черевківка. У машину влучив FPV-дрон. На щастя, обійшлося без постраждалих”, - написав Лях.

Він підкреслив, що пересування містом - чи то автівкою, чи громадським транспортом - стає вкрай небезпечним.

Нагадаємо, що російські війська 27 липня завдали удару по Балаклії на Харківщині, внаслідок чого одна людина загинула, четверо поранені.