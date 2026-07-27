Різанина у Калуші: жінка під час застілля двічі вдарила ножем знайомого та викликала поліцію

Фото: поліція Івано-Франківської області

32-річна мешканка Калуша під час конфлікту двічі вдарила ножем свого знайомого

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

Чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Поліцейські оперативно затримали фігурантку та повідомили їй про підозру. За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталася 25 липня в Калуші.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 32-річна місцева мешканка протягом кількох днів проживала у квартирі 50-річного знайомого. Того дня вони разом вживали алкогольні напої. Згодом між ними виникла сварка.

У розпалі конфлікту жінка схопила кухонний ніж і двічі вдарила чоловіка в грудну клітку. Усвідомивши, що сталося, вона викликала на місце події поліцейських та медиків.

Потерпілого госпіталізували. Наразі він перебуває під наглядом медиків, його стан - задовільний.

Слідчі Калуського районного відділу поліції затримали підозрювану в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві чоловік напав з ножем на працівників АЗС. Затриманий – 28-річний військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ.