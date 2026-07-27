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27 липня 2026, 17:59

"10 кг смородини" за студентський квиток: у Києві викрили доцентку вишу на корупційній схемі

27 липня 2026, 17:59
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Фото: Київська міська прокуратура
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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру доценту одного зі столичних університетів

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Встановлено, що підозрювана – викладачка університету, за гроші обіцяла домовитись про вступ чоловіка до коледжу при університеті заради отримання відстрочки. За 10 000$ він мав фіктивно вчитися на менеджера технологій. При цьому в цю суму була включена допомога зі здачею усіх сесій.

Додатково заплатити доведеться лише 35 000 грн за рік навчання.

Загалом статус студента, зі слів підозрюваної, дозволить чоловіку отримати відстрочку на наступні три роки – саме стільки триватиме його навчання.

Під час особистої зустрічі жінка пояснила порядок оформлення документів та завуальовано називала гроші, які хоче отримати за свої послуги - "10 кілограмів смородини”.

Затримали її одразу після одержання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, що у пункті пропуску "Лужанка" прикордонники затримали жителя Черкащини, який намагався виїхати до Угорщини за фальшивими документами.

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