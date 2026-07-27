Зґвалтував 14-річну падчерку, яка завагітніла: на Вінниччині педофіла засудили до 9 років тюрми
Ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України
Про це повідомила прокуратура Вінницької області, передає RegioNews.
24 липня 2026 року його засуджено до 9 років позбавлення волі.
Також чоловікові на 3 роки заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з особами до 18 років.
Прокурори довели, що протягом січня – лютого 2026 р. обвинувачений чотири рази ґвалтував падчерку. Чоловік застосовував до потерпілої психологічний тиск, тому налякана дівчина мовчала.
У березні вона зрозуміла, що вагітна і розповіла про все матері.
Після звернення до правоохоронців чоловіка затримали та взяли під варту. У червні справу передано до суду.
За добровільної згоди потерпілої їй провели процедуру штучного переривання вагітності.
Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.