12:54  27 липня
На Сумщині під час купання з сестрою загинув 14-річний хлопець
10:19  27 липня
У Києві на Оболоні військовий у СЗЧ вчинив смертельну ДТП
08:55  27 липня
На Полтавщині маленький хлопчик вижив після падіння з п'ятого поверху
UA | RU
UA | RU
27 липня 2026, 17:30

Зґвалтував 14-річну падчерку, яка завагітніла: на Вінниччині педофіла засудили до 9 років тюрми

27 липня 2026, 17:30
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України

Про це повідомила прокуратура Вінницької області, передає RegioNews.

24 липня 2026 року його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Також чоловікові на 3 роки заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з особами до 18 років.

Прокурори довели, що протягом січня – лютого 2026 р. обвинувачений чотири рази ґвалтував падчерку. Чоловік застосовував до потерпілої психологічний тиск, тому налякана дівчина мовчала.

У березні вона зрозуміла, що вагітна і розповіла про все матері.

Після звернення до правоохоронців чоловіка затримали та взяли під варту. У червні справу передано до суду.

За добровільної згоди потерпілої їй провели процедуру штучного переривання вагітності.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область педофіл в'язниця вагітність згвалтування
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Херсонщині судитимуть колишнього працівника рибоохорони за роботу на окупантів
27 липня 2026, 18:45
Прикордонники "рознесли" гармату росіян
27 липня 2026, 18:35
Окупанти вдарили FPV-дроном по автівці комісії "єВідновлення"у Слов'янську
27 липня 2026, 18:09
"10 кг смородини" за студентський квиток: у Києві викрили доцентку вишу на корупційній схемі
27 липня 2026, 17:59
Різанина у Калуші: жінка під час застілля двічі вдарила ножем знайомого та викликала поліцію
27 липня 2026, 17:44
Нові правила бронювання від мобілізації: що важливо знати
27 липня 2026, 17:35
Понад 5 років тюрми за дзвінок про мінування ТЦК: на Рівненщині засудили рецидивістку
27 липня 2026, 16:59
У Тернополі легковик протаранив електроопору: деталі від патрульної поліції
27 липня 2026, 16:45
У Дрогобичі спалахнув мовний скандал через російські пісні
27 липня 2026, 16:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Куюн
Борислав Береза
Всі блоги »