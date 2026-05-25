25 травня 2026, 10:29

На Вінниччині в річці Південний Буг потонув 14-річний хлопець

Фото: ДСНС
Трагедія сталася 24 травня у місті Хмільник на Вінниччині. У річці Південний Буг потонув 14-річний хлопчик

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

За попередньою інформацією, підліток пішов купатися разом із друзями та зник з поля зору.

Зазначається, що місце зникнення дитини – ділянка річки завглибшки понад два метри із течією.

Спочатку рятувальники шукали хлопця на човні, проте це не дало результатів. До пошуків залучили фахівців групи підводного розмінування та спеціальних робіт.

Дитину виявили на відстані 20 метрів від берега та на глибині майже три метри.

Нагадаємо, вранці 24 травня на Прикарпатті з річки Ворона дістали тіло жінки. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Вінницька область події річка дитина підліток утоплення загиблий
