Трагедія сталася 24 травня у місті Хмільник на Вінниччині. У річці Південний Буг потонув 14-річний хлопчик

За попередньою інформацією, підліток пішов купатися разом із друзями та зник з поля зору.

Зазначається, що місце зникнення дитини – ділянка річки завглибшки понад два метри із течією.

Спочатку рятувальники шукали хлопця на човні, проте це не дало результатів. До пошуків залучили фахівців групи підводного розмінування та спеціальних робіт.

Дитину виявили на відстані 20 метрів від берега та на глибині майже три метри.

