Нові правила бронювання від мобілізації: що важливо знати
Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, оновились критерії, за якими підприємства визнаються критично важливими для функціонування економіки
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Що важливо знати про зміни в бронюванні:
- До 1.09.26 р. буде проведено аудиторську перевірку всіх підприємств, які мають статус критично важливих
- З 1.09.26 р. для бронювання працівників середня заробітна плата повинна бути не менше ніж 3 мінімальні зарплати (25 941 грн)
- Для підприємств, які провадять діяльність у прифронтових зонах — достатньо середньої зарплати на рівні 2,5 мінімальних зарплат (21 618 грн)
- Працівники, які є сумісниками або мають відстрочку з інших законних підстав, враховуватимуться лише за основним місцем працевлаштування
- Перевищення визначених лімітів бронювання працівників може бути підставою для втрати підприємством статусу критично важливого.
Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, як працює індексація виплат для військових.
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