На Херсонщині засудили учасника розкрадання мільйонів на будівництві ЦНАПу

Фото: Херсонська обласна прокуратура

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської окружної прокуратури суд визнав винним керівника двох підприємств у заволодінні майже 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво Центру надання адміністративних послуг

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Вироком суду йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено права протягом трьох років обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

Прокурором доведено, що у 2018 році виконавчий комітет міської ради уклав з приватним підприємством угоду на будівництво у Новій Каховці Центру надання адміністративних послуг.

Запропонована вартість робіт – 19,6 млн грн. Для гарантованого виграшу у тендерних торгах, керівник будівельної компанії - генеральний підрядник підробив документи. Вніс неправдиві дані щодо наявності необхідної техніки та кваліфікованих працівників. Щоб приховати свою аферу, делегував проведення робіт засудженому, уклавши з ним договір субпідряду.

Після отримання понад 5,8 млн грн авансу на закупівлю будівельних матеріалів, генеральний підрядник перерахував всі гроші на рахунки, підконтрольні засудженому. Після чого роботи фактично припинилися, а звіти про використання бюджетних коштів замовнику не надавалися.

Крім того, учасники схеми подали до міської ради акти із завідомо неправдивими відомостями про нібито виготовлення та монтаж металевих ґратчастих конструкцій. Та отримали з бюджету громади ще понад 63 тис. грн.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораційної діяльності.