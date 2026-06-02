Зворушливі кадри з Києва: оленятко ховається від обстрілу під авто

У столичному районі Осокорки маленьке оленятко забігло під автомобіль, намагаючись сховатися під час російського обстрілу

Про це інформує RegioNews.

Фото та відео інциденту публікують місцеві телеграм-канали.

Обставини події та стан тварини наразі уточнюються.

Нагадаємо, за даними Офісу Генпрокурора, в ніч на 2 червня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Під атаками опинилися Київ, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Полтавська та Хмельницька області. За попередніми даними, загалом унаслідок нічної атаки загинули щонайменше 11 людей, понад 100 отримали поранення.

Як відомо, в ніч на 2 червня РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.