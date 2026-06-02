Касетні боєприпаси по Дніпру: Росія б'є навмисно – Філатов

Російські війська під час удару по Дніпру застосували касетні боєприпаси

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

За його словами, характер пошкоджень на місці прильотів свідчить про використання саме касетних боєприпасів, які навмисно застосовують для збільшення кількості жертв серед цивільних, а також рятувальників, поліцейських і комунальних служб.

"Майже всі ви бачили фото того жаху, що під@ри знову наробили в Дніпрі… Це – касетний боєприпас", – написав Філатов.

Він додав, що в місті пошкоджено близько 50 будинків, із них 7 – зруйновані фактично вщент. Вибито понад 2,1 тис. вікон, пошкоджено близько 30 автомобілів.

На місцях ударів працює майже два десятки одиниць важкої комунальної техніки.

Нагадаємо, в Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Наразі відомо про 11 жертв, серед яких двоє дітей.

Як відомо, за даними Офісу Генпрокурора, в ніч на 2 червня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Під атаками опинилися Київ, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Полтавська та Хмельницька області. За попередніми даними, загалом унаслідок нічної атаки загинули щонайменше 11 людей, понад 100 отримали поранення.