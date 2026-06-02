У Дніпрі з-під завалів дістали тіло 3-річного хлопчика: 9 загиблих після атаки окупантів

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки", – йдеться у повідомленні.

На місці продовжують працювати рятувальники та екстрені служби.

Водночас, за словами Ганжи, у місті зростає кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки. Наразі відомо про 37 поранених, серед них – четверо дітей.

До лікарень госпіталізовано хлопців 6 і 16 років та 13-річну дівчинку – їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Ще одна 14-річна дівчинка перебуває на амбулаторному лікуванні.

Загалом у медичних закладах залишається 22 постраждалих, четверо з них – у важкому стані.

Також зросла кількість загиблих – російська атака забрала життя 9 людей, серед них одна дитина.

Нагадаємо, за даними Офісу Генпрокурора, в ніч на 2 червня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Під атаками опинилися Київ, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Полтавська та Хмельницька області. За попередніми даними, загалом унаслідок нічної атаки загинули щонайменше 11 людей, понад 100 отримали поранення.