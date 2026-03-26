У Києві жінка купувала діагноз для сина-ухилянта

У Києві викрили організаторку схеми та лікаря. Вони "продали" діагноз для жінки, щоб її син міг ухилитися від мобілізації

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

У серпні минулого року до організаторки схеми звернувся військовозобов'язаний чоловік. Він просив допомогти з документами про необхідність догляду за його матір’ю. Завдяки цьому він міг би отримати відстрочку та виїхати за кордон.

Організаторка схеми залучила лікаря одного з комунальних медичних закладів Києва. Без присутності пацієнтки лікар діагностувала потрібні хвороби, оформивши відповідні медичні довідки. Після цього комісія встановила, що матір чоловіка нібито дійсно потребує догляду. За ці "послуги" чоловік заплатив 3 500 тисячі доларів.

Найближчим часом зловмисники постануть перед судом.

