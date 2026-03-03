На Миколаївщині ідентифікували російського військового, який катував мирного жителя електрострумом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Миколаївська область ідентифікували російського військового, який під час тимчасової окупації Снігурівської громади жорстоко катував 44-річного мешканця села Павлівка

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний, командир відділення 2 розвідувального взводу 1 розвідувальної роти 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади ЗС РФ, разом з іншими невстановленими військовими РФ незаконно позбавив волі чоловіка, намагаючись вибити з нього інформацію про українських правоохоронців та військових, які проживають у громаді.

З метою залякування окупанти застосовували до цивільного катування: били його металевими прутами та батогом, а також піддавали електричному струму, завдаючи нестерпного фізичного болю та моральних страждань.

27 лютого 2026 року військовому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді двом особам, причетним до катівень у Херсоні. За даними слідства, у підвалі захопленої будівлі в центрі тимчасово окупованого міста у 2022 році цивільних систематично утримували незаконно та піддавали катуванням. Людей тримали в антисанітарних умовах – без вікон і освітлення.