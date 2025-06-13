На Миколаївщині зенітники знищили 8 "шахедів", — ОВА
Вночі 13 червня на Миколаївщині активно працювала ППО. Окупанти спрямували на регіон ударні "шахеди"
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"У ніч на 13 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння уламків БпЛА за межами населених пунктів у Баштанському районі на відкритій місцевості загорілася суха трава. Пожежу оперативно ліквідували. На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, вночі 13 червня російська армія випустила по Україні ракети та 55 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 43 ворожі БпЛА.
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