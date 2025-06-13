На Миколаївщині зенітники знищили 8 "шахедів", — ОВА

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі 13 червня на Миколаївщині активно працювала ППО. Окупанти спрямували на регіон ударні "шахеди"

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 13 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння уламків БпЛА за межами населених пунктів у Баштанському районі на відкритій місцевості загорілася суха трава. Пожежу оперативно ліквідували. На щастя, люди не постраждали.