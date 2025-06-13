В Николаевской области зенитчики уничтожили 8 "шахедов", — ОВА

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Ночью 13 июня в Николаевской области активно работала ПВО. Оккупанты направили на регион ударные "шахеды"

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 13 июня силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены восемь БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков БпЛА за пределами населенных пунктов в Баштанском районе на открытой местности загорелась сухая трава. Пожар оперативно ликвидирован. К счастью, люди не пострадали.