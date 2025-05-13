"Укрнафта" відновила пошкоджений окупантами АЗК у Миколаївській області

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Мережа АЗК Ukrnafta продовжує відновлювати інфраструктуру у регіонах, які постраждали від війни. Зокрема у новий заправний комплекс запрацював у Снігурівці Миколаївської області

Як передає RegioNews, про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що пошкодження, завдані бойовими діями, потребували два етапи відновлення. Тож восени 2023 року на станції провели базовий косметичний ремонт, що дозволило оперативно відновити обслуговування клієнтів.

Наприкінці 2024 року стартував повномасштабний ремонт, який охопив оновлення зовнішнього й внутрішнього вигляду АЗК. На час будівельних робіт станція функціонувала у тимчасовому приміщенні.

Станом на травень АЗК Ukrnafta у Снігурівці повністю повернулася до роботи в оновленому форматі.

Нагадаємо, на Миколаївщині росіяни пошкодили дитячий оздоровчий центр.