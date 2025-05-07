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07 травня 2025, 13:59

У Миколаєві суд заарештував колишню керівницю МСЕК

07 травня 2025, 13:59
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фото: ілюстративне
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У Миколаєві суд обрав колишній виконувачці обов’язків головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), яка сприяла чоловікам уникнути мобілізації, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Слідчим суддею Центрального райсуду Іваном Дірком застосовано запобіжний захід до колишньої в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.27 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366-2 КК України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підозрювана не задекларувала квартиру в Одесі, яка перебувала у її користуванні, вартістю 2 538 870 гривень, чим порушила вимоги Закону "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, в Миколаївській області чоловік тричі ухилявся від мобілізації.

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