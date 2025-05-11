На Миколаївщині зенітники знищили 7 російських ударних БпЛА

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Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Під ранок, 11 травня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.

Також, за словами Віталія Кіма, вчора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. На щастя, поранених немає.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли постраждали троє цивільних, одна людина загинула.