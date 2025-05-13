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13 мая 2025, 13:20

"Укрнафта" восстановила поврежденный оккупантами АЗК в Николаевской области

13 мая 2025, 13:20
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фото: freepik.com
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Сеть АЗК Ukrnafta продолжает восстанавливать инфраструктуру в пострадавших от войны регионах. В частности, в новый заправочный комплекс заработал в Снегиревке Николаевской области.

Как передает RegioNews, об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что повреждения, причиненные боевыми действиями, нуждались в двух этапах восстановления. Осенью 2023 года на станции провели базовый косметический ремонт, что позволило оперативно возобновить обслуживание клиентов.

В конце 2024 года стартовал полномасштабный ремонт, охвативший обновление внешнего и внутреннего вида АЗК. На время строительных работ станция функционировала во временном помещении.

По состоянию на май АЗК Ukrnafta в Снегиревке полностью вернулась к работе в обновленном формате.

Напомним, в Николаевской области россияне повредили детский оздоровительный центр.

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