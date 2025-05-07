В Николаеве суд арестовал бывшую руководительницу МСЭК

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В Николаеве суд избрал бывшей исполняющей обязанности главного врача областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), которая способствовала мужчинам избежать мобилизации, меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Николаева в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Следователем судьей Центрального райсуда Иваном Дирком применена мера пресечения к бывшей и.о. главному врачу областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского областного совета, подозреваемой в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.114-1, ч.3 ч.3 ч.3. ст.366-2 УК Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемая не задекларировала находившуюся в ее пользовании квартиру в Одессе стоимостью 2 538 870 гривен, чем нарушила требования Закона "О предотвращении коррупции".

Напомним, в Николаевской области мужчина трижды уклонялся от мобилизации.