У передмісті Херсона росіяни атакували чоловіка дроном
Сьогодні вранці російські окупанти атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару поранення дістав мсцевий житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, окупанти атакували Антонівку дроном близько 06:00.
"Внаслідок удару ворожого БпЛА 47-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення грудної клітини та гомілки", – йдеться у повідомленні.
Потерпілого ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, за добу на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, ще п'ятеро – поранені.
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