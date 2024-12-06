Сили ППО з вечора збили 32 безпілотники, ще 16 – локаційно втрачені
У ніч на 6 грудня РФ атакувала Україну більше ніж 50 безпілотниками
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.
Ііз 20:00 5 грудня росіяни атакували Україну 53 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Район пусків: Орел – РФ.
До відбиття атаки були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони.
Станом на 07:00 були збиті 32 ворожі дрони у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.
16 безпілотників локаційно втрачені, 2 – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.
Нагадаємо, в ніч на 5 грудня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 44-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 30 ворожих дронів.