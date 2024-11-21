На Дніпропетровщині дерево впало на авто: загинув чоловік
Трагічна подія сталася вранці 21 листопада у Нікополі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На вулиці Кооперативна дерево впало на легковик Mitsubishi з водієм всередині. Чоловіка затиснуло в понівеченому авто.
Ртяувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло 52-річного загиблого.
Нагадаємо, 20 листопада у Києві через падіння дерева на Лук'янівці загинула жінка.
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
У Полтаві 12-річний учень розпилив перцевий балончик в школі
21 листопада 2024, 17:06Удар по Дніпру міжконтинентальною ракетою: поліція показала відео з місця обстрілу
21 листопада 2024, 17:01Із ще одного населеного пункту на Сумщині оголосили евакуацію
21 листопада 2024, 16:35У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: уточнені дані про постраждалих
21 листопада 2024, 16:09У Києві п'яний водій збив на переході 14-річну дівчинку та поїхав геть
21 листопада 2024, 15:48У Севастополі пролунали вибухи: окупанти кажуть про роботу ППО
21 листопада 2024, 15:33Правоохоронці Києва накрили велику нарколабораторію: вилучено п'ять тонн заборонених речовин
21 листопада 2024, 15:11На Прикарпатті дві людини отруїлися чадним газом
21 листопада 2024, 14:58Коригували ворожий вогонь з акаунтів своїх родичів: СБУ затримала агенток російської розвідки
21 листопада 2024, 14:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Всі блоги »