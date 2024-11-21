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21 ноября 2024, 05:05

Трое погибших, есть раненые: на Николаевщине мужчины подорвались на российских боеприпасах

21 ноября 2024, 05:05
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фото: Нацполиция
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Трагическое происшествие случилось накануне, 19 ноября, вблизи села Мирное Николаевского района. В результате неосторожного обращения с боеприпасами трое мужчин погибли и еще трое пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

По материалам следствия, в ходе работ по очистке оросительного канала вблизи села Мирное Шевченковской общины пятеро мужчин подорвались на неизвестном боеприпасе, который оставили после себя российские войска.

"Двое из мужчин погибли на месте, трое пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести с места происшествия медики госпитализировали. Впоследствии один из госпитализированных пострадавших скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Также 19 ноября житель села Богородицкое получил тяжелые травмы рук во время разборки взрывоопасного предмета.

Взрывотехники провели обследование территорий и изъяли остатки сдетонированных боеприпасов.

Напомним, четверо жителей Николаевщины взорвались на обломках БПЛА, когда катались на мопедах в поле.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области четыре коровы взорвались на минном поле.

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