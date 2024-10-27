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27 жовтня 2024, 15:39

Росіяни тричі атакували дронами село на Миколаївщині: загинув чоловік, згоріло поліцейське авто

27 жовтня 2024, 15:39
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фото: поліція
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На Миколаївщині російські війська три рази атакували село Дмитрівка Куцурубської громади дронами. Внаслідок одного з обстрілів загинув чоловік

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Для атак ворог використав дрони типу FPV.

"Один із БПЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик.

Внаслідок влучань сталася пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали.

У пресслужбі Нацполіції оприлюднили фото наслідків обстрілу.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки дронами у прикордонні Чернігівщини сьогодні, 27 жовтня, поранення отримав 34-річний чоловік.

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