Росіяни тричі атакували дронами село на Миколаївщині: загинув чоловік, згоріло поліцейське авто

фото: поліція

На Миколаївщині російські війська три рази атакували село Дмитрівка Куцурубської громади дронами. Внаслідок одного з обстрілів загинув чоловік

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Для атак ворог використав дрони типу FPV.

"Один із БПЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик.

Внаслідок влучань сталася пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали.

У пресслужбі Нацполіції оприлюднили фото наслідків обстрілу.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки дронами у прикордонні Чернігівщини сьогодні, 27 жовтня, поранення отримав 34-річний чоловік.