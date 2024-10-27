На Херсонщині росіяни скинули з дрона боєприпас з хімічною речовиною, постраждали поліцейські

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У місті Берислав на Херсонщині російські війська атакували блокпост правоохоронців. Вони скинули з дрона боєприпас, який при вибуху виділив небезпечну хімічну речовину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як зазначається у повідомленні, результаті скиду з безпілотника вибухового пристрою постраждали троє поліцейських 37, 38 та 47 років.

Вони отримали хімічні опіки слизової оболонки очей та дихальних шляхів. Зараз загрози їхньому життю немає.

А загалом протягом минулої доби через обстріли з боку російських військ на Херсонщині три людини загинули і десять отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня Україна пережила чергову дронову атаку з боку Росії. Ворожі війська запустили 80 дронів - типу Shahed та невстановленого типу. Військовим вдалося збити 41 дрон.