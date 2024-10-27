Житель Миколаєва викинув собаку з вікна дев'ятого поверху, йому загрожує в'язниця

фото ілюстраційне: pixabay.com

У Миколаєві 37-річний чоловік викинув з вікна дев'ятого поверху багатоповерхівки собаку. Тварина загинула

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

Інформацію про інцидент правоохоронці отримали 25 жовтня від місцевої волонтерки.

Жінка розповіла, що свого часу вона врятувала собаку від повені на Херсонщині та нещодавно передала тварину співмешканці зловмисника.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про жорстоке поводження з тваринами.

Чоловіку загрожує покарання до 3 років ув’язнення. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 51-річного киянина підозрюють у жорстокому поводженні з собакою, якого він ударив ногою на вулиці після конфлікту в поштовому відділенні.