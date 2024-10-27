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27 жовтня 2024, 10:32

На території заводу на Рівненщині виявили мертвого лева: у поліції відреагували

27 жовтня 2024, 10:32
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фото: соцмережі
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На території Костопільського заводу з утилізації відходів виявили тіло лева. Правоохоронці опитують працівників заводу та місцевого зоопарку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

Зазначається, що правоохоронці проводять перевірку щодо інциденту. Про подію поліцейські дізналися під час моніторингу соцмереж.

Як попередньо встановила слідчо-оперативна група, причиною смерті тварини стало онкологічне захворювання.

В рамках перевірки поліція зараз опитує персонал заводу та зоопарку, щоб встановити всі обставини події.

Зазначимо, напередодні у мережі з'явилися фото мертвого лева, тіло якого знайшли на смітнику.

Нагадаємо, раніше на Одещині під колесами сміттєвоза загинув працівник.

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