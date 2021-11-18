У Миколаєві розстріляли бізнесмена. Поліція ввела спецоперацію

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У місті Миколаїв увечері в середу, 17 листопада, біля багатоповерхового будинку по вулиці Сінній розстріляли чоловіка. Від отриманих травм він помер

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції регіону.

Про стрілянину правоохоронцям повідомили місцеві жителі. На місці події поліцейські виявили двох осіб, у одного з них були вогнепальні поранення, які виявилися смертельними. Другого потерпілого передали медикам.

В результаті розшукових заходів в декількох кварталах від місця події в одному з дворів багатоповерхівок було виявлено мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. Експертиза встановить, чи є ця зброя знаряддям вбивства.

Відкрито кримінальну справу за статтею про умисне вбивство (ст.115 КК). У місті введена в дію спеціальна поліцейська операція.

Водночас місцеве видання "Новини N" повідомляє, що вже встановлена особа вбитого-ним є житель Миколаєва, 51-літній ігор Пліндик, який, як зазначено, має відношення до будівельного бізнесу.

Також медіа з посиланням на власні джерела привело деталі вбивства: