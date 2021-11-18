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18 ноября 2021, 10:13

В Николаеве расстреляли бизнесмена. Полиция ввела спецоперацию

18 ноября 2021, 10:13
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Фото: из открытых источников
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В городе Николаев вечером в среду, 17 ноября, у многоэтажного дома по улице Сенной расстреляли мужчину. От полученных травм он скончался

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

О стрельбе правоохранителям сообщили местные жители. На месте события полицейские обнаружили двух человек, у одного из них были огнестрельные ранения, которые оказались смертельными. Второго пострадавшего передали медикам.

В результате розыскных мероприятий в нескольких кварталах от места происшествия в одном из дворов многоэтажек было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. Экспертиза установит, является ли это оружие орудием убийства.

Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК). В городе введена в действие специальная полицейская операция.

В то же время местное издание "Новости N" сообщает, что уже установлена личность убитого - им является житель Николаева, 51-летний Игорь Плиндык, который, как указано, имеет отношение к строительному бизнесу.

Также медиа со ссылкой на собственные источники привело детали убийства:

"Мужчина вместе с девушкой на автомобиле Ауди заехал во двор дома на ул. Сенной. Здесь их, по всей видимости, поджидал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, он попытался убежать, однако убийца догнал его возле подъезда и добил. Девушку, по предварительным данным, он не тронул".

Николаев Нацполиция расстрел бизнес

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