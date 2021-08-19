На Кіровоградщині у колодязі знайшли мертву дівчину
У селі Бобринці на Кіровоградщині знайшли мертвою у закинутому колодязі 16-річну дівчину, яка в ніч на 15 серпня пішла з дому
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Кіровоградської області, пише RegioNews.
"18 серпня в результаті пошукових заходів тіло розшукуваної неповнолітньої особи з тілесними ушкодженнями було виявлено у закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала. Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці пригоди працюють слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції області, слідства і оперативних служб апарату управління, кінологи та експерти.
Нагадаємо, що на Київщині 18-річну вагітну дівчину підозрюють у вбивстві матері.