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19 серпня 2021, 13:59 1173

На Кіровоградщині у колодязі знайшли мертву дівчину

19 серпня 2021, 13:59 1173
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Фото з відкритих джерел
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У селі Бобринці на Кіровоградщині знайшли мертвою у закинутому колодязі 16-річну дівчину, яка в ніч на 15 серпня пішла з дому

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Кіровоградської області, пише RegioNews.

"18 серпня в результаті пошукових заходів тіло розшукуваної неповнолітньої особи з тілесними ушкодженнями було виявлено у закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала. Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці пригоди працюють слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління поліції області, слідства і оперативних служб апарату управління, кінологи та експерти.

Нагадаємо, що на Київщині 18-річну вагітну дівчину підозрюють у вбивстві матері.

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