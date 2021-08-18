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18 августа 2021, 12:42 166

На Николаевщине трое мужчин похитили и избили парня

18 августа 2021, 12:42 166
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Фото из открытых источников
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В селе Березнеговатое 17-летнего парня выследили трое местных жителей, схватили, насильно посадили в багажное отделение автомобиля "ВАЗ-2106", после чего вывезли за город и избили

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Николаевской области.

Предварительно известно, что конфликт между ними произошел из-за личных неприязненных отношений.

Правоохранители установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались жители соседнего населенного пункта.

Всем троим фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области похитили 6-летнего ребенка.

Украина Николаев Николаевская область криминал полиция

 
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