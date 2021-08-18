На Николаевщине трое мужчин похитили и избили парня
В селе Березнеговатое 17-летнего парня выследили трое местных жителей, схватили, насильно посадили в багажное отделение автомобиля "ВАЗ-2106", после чего вывезли за город и избили
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Николаевской области.
Предварительно известно, что конфликт между ними произошел из-за личных неприязненных отношений.
Правоохранители установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались жители соседнего населенного пункта.
Всем троим фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области похитили 6-летнего ребенка.
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