В Николаевской области горело пшеничное поле
На сельскохозяйственном поле на территории Баштанской городского территориальной общины Николаевской области горела пшеница площадью 3 га и пожнивные остатки площадью 1,9 га
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.
Отмечается, что информация о том, что горит стерня и злаковая культура, поступила на спецлинию 101 накануне в 13:34. В 14:29 пожар локализовали и в 15:11 ликвидировали.
Полиция устанавливает причину возникновения пожара.
Напомним, недавно на Хмельнитчине спасли от огня 65 га пшеницы.
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