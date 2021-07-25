14:40  25 июля
На Херсонщине ухудшилась ситуация с COVID-госпитализациями
12:25  25 июля
Привалило землей: на Закарпатье во время копания колодца погиб мужчина
10:06  25 июля
Сутки в ООС: боевики девять раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 июля 2021, 13:31 266

В Николаевской области горело пшеничное поле

25 июля 2021, 13:31 266
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

На сельскохозяйственном поле на территории Баштанской городского территориальной общины Николаевской области горела пшеница площадью 3 га и пожнивные остатки площадью 1,9 га

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.

Отмечается, что информация о том, что горит стерня и злаковая культура, поступила на спецлинию 101 накануне в 13:34. В 14:29 пожар локализовали и в 15:11 ликвидировали.

Полиция устанавливает причину возникновения пожара.

Напомним, недавно на Хмельнитчине спасли от огня 65 га пшеницы.

Украина пожар спасатели ГСЧС поле

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram