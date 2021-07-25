В Николаевской области горело пшеничное поле

Фото: ГСЧС

На сельскохозяйственном поле на территории Баштанской городского территориальной общины Николаевской области горела пшеница площадью 3 га и пожнивные остатки площадью 1,9 га

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, пишет RegioNews.

Отмечается, что информация о том, что горит стерня и злаковая культура, поступила на спецлинию 101 накануне в 13:34. В 14:29 пожар локализовали и в 15:11 ликвидировали.

Полиция устанавливает причину возникновения пожара.

Напомним, недавно на Хмельнитчине спасли от огня 65 га пшеницы.