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02 липня 2021, 17:04 63

Поліція відправила до суду справу щодо миколаївців, які створили "сітку" з підкупу виборців

02 липня 2021, 17:04 63
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Мешканці Миколаївської області організували так звану "сітку", в якій брали участь близько 80 людей. Усі вони їздили голосувати на Київщину на минулий місцевих виборах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Національної поліції в Миколаївській області.

Раніше повідомлялося, що була викрита група осіб, які з метою фальсифікації виборів брали участь у голосуванні за певного кандидата та певну політичну партію на Київщині.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 45-річний мешканець Миколаєва разом із ще двома миколаївцями створив організовану злочинну групу, які займалися вербуванням та відправкою миколаївців до столичного регіону для голосування. За кожен голос учасники "сітки" отримали від однієї до двох тисяч гривень. Всього у фальсифікаціях, за попередніми даними, взяли участь близько 80 миколаївців.

Тоді поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Підкуп виборців".

30 червня слідчі завершили розслідування у кримінальному провадженні за фактом підкупу виборців. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно фігурантів справи для прийняття відносно них законного рішення.

Нагадаємо, у КП "Миколаївелектротранс" змінили керівництво. Замість Володимира Євтушенка поставлять колишнього заступника мера Вознесенська Юрія Сметану.

вибори поліція підкуп виборців

 
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